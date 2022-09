"யாரும் எதுவும் பேசக்கூடாது!" டெல்லியில் இருந்து பறந்த உத்தரவு! கப்சிப் ஆகும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள்?

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கும் டெல்லி தலைமை மிக முக்கிய உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்து உள்ளது.

காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019இல் அடைந்த தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்று தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகினார். புதிய தலைவரைத் தேர்வு செய்வதில் நிர்வாகிகள் மத்தியில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.

இதையடுத்து காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவராகச் சோனியா காந்தி தேர்வு செய்யப்பட்டார். கடந்த 3 ஆண்டுகளாகவே சோனியா காந்தி கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக இருந்து வருகிறார்.

Delhi Congress says party leaders should not comment about any colleague contesting the elections: Congress new Chief will be selected on election held in October 17.