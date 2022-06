40 பேர் ரயிலில்.. திடீரென வீசப்பட்ட பெட்ரோல் குண்டு.. வெடித்த "அக்னி பாத்" போராட்டம்.. நடந்தது என்ன?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: அக்னி பாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுக்க போராட்டம் வெடித்துள்ளது. தென்னிந்தியாவில் போராட்டம் நடக்காமல் இருந்த நிலையில் இன்று தெலுங்கானாவிலும் மாபெரும் போராட்டம் வெடித்தது. அங்கு ரயில் ஒன்றுக்கு தீ வைக்கப்பட்டது.

அக்னி பாத் என்ற இந்த திட்டத்தின் மூலம் ராணுவத்தின் மூன்று படை பிரிவுகளிலும் 4 வருட ஒப்பந்தத்தில் "அக்னி வீர் " எனப்படும் வீரர்கள் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட உள்ளனர். இதற்கான திட்டத்தை மத்திய அரசு இரண்டு நாட்களுக்கு முன் அறிவித்தது.

இந்திய ராணுவத்தில் இளமையான வீரர்கள் இருக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

அக்னி பாத் ராணுவ வீரர்களுக்கான வயது வரம்பு 23 ஆக உயர்வு.. போராட்டத்தை அடுத்து மத்திய அரசு உத்தரவு!

English summary

Agneepath: How did Secunderabad train blaze with petrols while 40 people were inside? Agneepath: How did Secunderabad train blaze with petrols while 40 people were inside? அக்னி பாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுக்க போராட்டம் வெடித்துள்ளது. தென்னிந்தியாவில் போராட்டம் நடக்காமல் இருந்த நிலையில் இன்று தெலுங்கானாவிலும் மாபெரும் போராட்டம் வெடித்தது.