"ஓபிஎஸ்-க்கு கிடைக்கும் மாபெரும் வெற்றியாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு அமையும்" தெம்பாக சொல்லும் புகழேந்தி

டெல்லி: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் தரப்பில் பரபரப்பான வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு சரித்திரம் வாய்ந்ததாகவும் ஓபிஎஸ்க்கு கிடைக்கும் மாபெரும் வெற்றியாகவும் அமையும் என புகழேந்தி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் பொதுக்குழு தொடர்பான மேல் முறையீட்டு வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் கடந்த ஜனவரி 4 ஆம் தேதி முதல் 3 நாட்கள் விசாரணை நடைபெற்றது.

அப்போது ஒபிஎஸ் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து தரப்பில் பரபரப்பான வாதங்கள் முன்வைக்கபப்ட்டது. இதையடுத்து வழக்கு விசாரணை 10ம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு.. பவர் இருக்கு.. எடப்பாடி பரபர வாதம்.. விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைப்பு!

The hearing of the case related to AIADMK General Committee is going on in the Supreme Court. In this case, the OPS-EPS side is making sensational arguments. In this situation, Pugahendi expressed hope that the Supreme Court's decision will be historic and a great victory for OPS.