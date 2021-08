ஹைகோர்ட்டில் நெருக்கும் ஊழல் வழக்கு.. உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்த ராஜேந்திர பாலாஜி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தனக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை முறையான விதிகளை பின்பற்றாமல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரிப்பதாக, அதிமுக, முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி அமைச்சராக இருந்தபோது 2011 முதல் 2013 வரை வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாகவும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தல்லாகுளத்தைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் என்பவர் ஒரு மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், ராஜேந்திரபாலாஜி மீதான புகாருக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. இதனால் அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க தேவையில்லை என்றும் விசாரணையை தொடர வேண்டியதில்லை என்றும், வழக்கை முடிக்க பொது துறை உத்தரவிட்டதாக அறிக்கையில் லஞ்ச ஒழிப்புதுறை தெரிவித்து இருந்தது.

AIADMK former minister Rajendra Balaji has filed a petition in the Supreme Court seeking that the Chennai High Court hear the case against him without following due process.