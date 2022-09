ஆஹா.. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த தடை இல்லை.. சி.வி.சண்முகம் திடீர் ட்விஸ்ட்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் போது நாங்கள் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியிட வில்லை என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர் சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணையில் எடப்பாடி தரப்பு பதில் அளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் இந்த மனு மீதான விசாரணை தசரா விடுமுறைக்கு பின் நடைபெறும் என நீதிபதிகள் கூறியதாகவும் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 11ல் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பளித்ததை எதிர்த்து இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு மேல்முறையீடு செய்தது.

இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ஜூலை 11 பொதுக்குழு செல்லும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தது. இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து பன்னீர்செல்வம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எம்.ஆர்.ஷா, கிருஷ்ணா முராரி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

