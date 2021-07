செப்டம்பரில் கொரோனா 3வது அலைக்கு சான்ஸ்.. பள்ளிகளை எப்போது திறக்கலாம்? எய்ம்ஸ் இயக்குநர் விளக்கம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் மாதத்தில் கொரோனா மூன்றாவது அலை வரக்கூடும் என்பதால், பள்ளிகள் திறப்பதில் கவனம் தேவை என்று எய்ம்ஸ் இயக்குநர் ரன்தீப் குலேரியா கூறியுள்ளார்.

மூன்றாவது அலை குறித்த பயம், சில மாதங்களுக்கு முன்பு இரண்டாவது அலையின் போது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களிடம் இருக்கிறது.

இந்த நிலையில்தான் புகழ்பெற்ற நுரையீரல் நிபுணரும், டெல்லியில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தின் (எய்ம்ஸ்) இயக்குநருமான டாக்டர் ரன்தீப் குலேரியா, ஆங்கில தொலைக்காட்சியொன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் இந்த கவலைகளில் சிலவற்றை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சில கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

இதோ அவரது பேட்டியிலிருந்து..

English summary

When schools will be open in India: AIIMS director Randeep Guleria said the focus needs to be on opening schools as the third wave of corona is likely to come in September or October. For example, in areas where a positive rate is less than 5 percent may open schools. Sitting close will be avoided if students are allowed to come to school by splitting the badge alternately from day to day. Children will be vaccinated by September. We hope that will be a great incentive too. So, let’s split the badge and start opening schools. Thus said Dr. Randeep Gularia.