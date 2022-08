நிர்மலா சீதாராமனை திடீரென்று சந்தித்த பிடிஆர்! கருத்து மோதல்களுக்கு நடுவே மீட்டிங்.. இதுதான் காரணம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விமர்சித்த நிலையில் மாநில நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலடி கொடுத்தார். இதுதொடர்பாக கருத்து மோதல்கள் வெடித்த நிலையில் இன்று டெல்லியில் நிர்மலா சீதாராமனை, பழனிவேல் தியாகராஜன் சந்தித்து பேசினார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் கடந்த திங்கட்கிழமை விலைவாசி உயர்வு குறித்து லோக்சபாவில் விவாதம் நடந்தது. அப்போது திமுக எம்பி கனிமொழி மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு, விலைவாசி உயர்வு, பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றம் உள்ளிட்டவற்றறை சுட்டிக்காட்டி கனிமொழி மற்றும் திமுக உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

மாற்றமா.. இல்லவே இல்லை.. 68வது நாளாக ஒரே விலையில் விற்பனையாகும் பெட்ரோல், டீசல்!

'அழுத்தம் திருத்தமாக பேசிய நிர்மலா சீதாராமன்’ எப்ப சார் ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க? - சு.வெங்கடேசன் கேள்வி!

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman criticized the Tamil Nadu government over the reduction in petrol and diesel prices, while State Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan hit back. Palanivel Thiagarajan met Nirmala Sitharaman in Delhi today and discussed the issue.