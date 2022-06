பிரிக்ஸ்! உக்ரைன் போருக்கு இடையே சந்திக்கும் தலைகள்! இந்தியா, ரஷ்யா, சீனாவை கண்காணிக்கும் அமெரிக்கா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலின் 2வது ஆண்டு நினைவு தினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்ட நிலையில் சீனா நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித்தோவல் பங்கேற்றார். இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, பிரேசில், தென்ஆப்பிரிக்கா தலைவர்கள் ஒன்றாக இணையும் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு ஜூன் 24ல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதனால் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் பார்வை பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டை நோக்கியுள்ளது.

பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, தென்ஆப்பிரிக்காக ஆகிய நாடுகள் இணைந்து பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன. இந்த 5 நாடுகளில் அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இது செயல்பபட்டு வருகிறது.

ஜூன் 24ல் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நடத்தும் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் மற்றும் பிரேசில் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

Indian National Security Adviser Ajit Doval attended a meeting with China on the occasion of the 2nd anniversary of the Kalwan Valley conflict yesterday. The consultative meeting comes ahead of the BRICS summit on June 24, which will bring together leaders from India, China, Russia, Brazil and South Africa. Thus the vision of countries including the United States is towards the BRICS summit.