என்னாது ஒரு ஐஸ்கிரீமின் விலை ரூ 60 ஆயிரமா?.. அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?.. வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம்!

டெல்லி: உலகிலேயே விலையுயர்ந்த ஐஸ்கிரீம் துபாயில் உள்ள ஸ்கூபி கபேயில் விற்பனை செய்யப்படுகிறதாம். பிளாக் டயமன்ட் எனும் இந்த ஐஸ்கிரீம் ரூ 60 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அப்படி இந்த ஐஸ்கிரீமில் என்னதான் இருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம். ஐஸ்கிரீம் என்றாலே குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவது வழக்கம்.

இந்த ஐஸ்கிரீம்கள் காலத்திற்கேற்ப பல்வேறு சுவைகளில் வருகின்றன. இலைகளில் கொடுக்கப்பட்ட ஐஸ்கிரீம் முதல் கண்ணாடி கப்புகளில் கொடுக்கப்படும் ஐஸ்கிரீம்கள் வரை பலர் தங்கள் வயது மூப்பு அடிப்படையில் பார்த்திருப்பர்.

