"பயங்கரவாதிகளுக்கு" அனுதாபம் தரும் அமைப்புகள், தனிநபர்களை தனிமைப்படுத்துங்க- பிரதமர் மோடி ஆவேசம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பயங்கரவாதிகளுக்கு அனுதாபம் தரும் அமைப்புகள், தனிநபர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும்; தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் எவருக்கும் எந்த நாட்டிலும் இடமில்லை என்ற நிலைமையை உருவாக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தொடர்பான, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி வழங்க கூடாது (NMFT) என்ற அமைச்சர்கள் நிலையிலான மூன்றாவது மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: தீவிரவாதத்திற்கு நிதி வழங்குவதைத் தடுப்பது குறித்த அமைச்சர்கள் அளவிலான மூன்றாவது மாநாட்டிற்கு உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன். இந்த மாநாடு இந்தியாவில் நடைபெறுவதால் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தீவிரவாதத்தின் அபாயத்திற்கு உலக நாடுகள் உரிய முக்கியத்துவம் அளிப்பதற்கு பல காலம் முன்பே எங்கள் நாடு அதை சந்தித்து வருகிறது. பல தசாப்தங்களாக பல்வேறு பெயர்கள் மற்றும் வடிவங்களில் தீவிரவாதம் இந்தியாவை அச்சுறுத்த முயன்றது. ஆயிரக்கணக்கான விலைமதிப்பிலான உயிர்களை நாங்கள் இழந்துள்ளோம், எனினும் தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து நாங்கள் துணிச்சலாக போராடி உள்ளோம்.

பயங்கரவாதத்தை எதிர்ப்பதில் உறுதியுடன் இருக்கும் நாடு மற்றும் அதன் மக்களுடன் உரையாடும் வாய்ப்பை பிரதிநிதிகள் குழுவினர் பெற்றுள்ளனர். ஒற்றை தாக்குதலையும் எண்ணற்றவைகளுக்கு ஒப்பாக நாங்கள் கருதுகிறோம். இழந்த ஒரு உயிர் கூட பல உயிர்களுக்கு சமம். எனவே தீவிரவாதத்தை வேரோடு ஒழிக்கும் வரை ஓய மாட்டோம். இது மிகவும் முக்கியமான கூட்டம். அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்ளும் கூட்டமாக மட்டுமே இதை கருதக்கூடாது. ஏனென்றால் ஒட்டு மொத்த மனித சமூகத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தலைப்பு, இது. ஏழைகள் மற்றும் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் தீவிரவாதத்தின் நீண்ட கால தாக்கம் பெறும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. சுற்றுலாவாகட்டும் அல்லது வர்த்தகமாகட்டும், தொடர்ந்து அச்சுறுத்தல் இருக்கும் பகுதியை ஒருவரும் விரும்புவதில்லை. இதன் காரணமாக மக்களின் வாழ்வாதாரம் சீரழிக்கப்படுகிறது. பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அளிப்பதை வேரிலிருந்து களைவது மிகவும் முக்கியம்.

