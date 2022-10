ஹிஜாப் தடைக்கு எதிரான மேல் முறையீட்டு வழக்கு: உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் தடைக்கு எதிரான மேல் முறையீட்டு வழக்கில் இன்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது. இதனால் கர்நாடகாவில் பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கர்நடாக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பி.யூ கல்லூரியில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதற்கு எதிராக மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கர்நாடக அரசின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உடுப்பி அரசு மகளிர் கல்லூரியில் பயிலும் இஸ்லாமிய மாணவிகள் பலர் அம்மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

ஹிஜாப் போராட்டத்தில் உயிரிழந்த பெண்.. பிணத்தை கூட திருடி சென்ற.. ஈரான் பாதுகாப்பு படையினர்

English summary

The Supreme Court is set to deliver its verdict today in the appeal case against the Hijab ban in Karnataka. Due to this security has been increased in Karnataka.