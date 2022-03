வாவ்.. தமிழ்நாடு மாணவர்களை வியந்து பாராட்டிய ஆப்பிள் நிறுவன சிஇஓ டிம் கூக்.. ஏன் தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: ஐபோன் 13 மினியை பயன்படுத்தி அசத்தலான புகைப்படங்கள் எடுத்த தமிழகத்தை சேர்ந்த 40 மாணவர்களின் புகைப்படங்கள் சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது என ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் தலைமை செயல் அதிகாரி டிம் குக் கூறியுள்ளார்.

உலகில் உள்ள முன்னணி செல்போன் நிறுவனங்களில் ஒன்று ஆப்பிள். இந்த நிறுவனத்துக்கு உலகம் முழுவதும் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர்.

இந்நிறுவனம் புதிய ஐபோன்களை தயாரித்து விற்பனை செய்வேதோடு, வாடிக்கையாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் போட்டிகளையும் அவ்வப்போது நடத்துகிறது.

Apple CEO Tim Cook has said that the photos of 40 students from Tamil Nadu who took stunning photos using the iPhone 13 Mini are on display at the Egmore Museum in Chennai.