இலவசத்தை அறிவிச்சு தான் ஆட்சியையே பிடிக்குறாங்க! உச்சநீதிமன்றத்தில் அனல் பறந்த வாத விவாதம்! பின்னணி!

டெல்லி : சில அரசியல் கட்சிகள் இலவசம் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வைத்தே ஆட்சியைப் பிடிக்க முற்படுவதாக மத்திய அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்ட நிலையில் இலவச விவகாரம் குறித்து விரிவாக விசாரணை நடத்தி முடிவு செய்ய வேண்டி இருப்பதாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா கூறியுள்ளார்.

இலவசத் திட்டங்களுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நாளுக்கு நாள் பல்வேறு வாத விவாதங்கள் மத்திய அரசு சார்பிலும் சில மாநில கட்சிகள் சார்பிலும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இலவசங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவரான அஸ்வினி குமார் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றினை தாக்கல் செய்த நிலையில் அதில் மத்திய அரசு மட்டுமே எதிர்மனுதாரராக சேர்த்துள்ளதாகவும் ஆனால் இலவச திட்டங்களை மாநில அரசில்தான் செயல்படுத்துவதாக கூறப்பட்டிருந்தது.

