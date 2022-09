நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பில் 2வது இடம்.. பெங்களூர் வெள்ளத்தால் தமிழகத்துக்கு எச்சரிக்கை மணி.. முழுவிபரம்

Delhi

டெல்லி: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் கடும் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருப்பதே இதற்கு காரணம் என கூறப்படும் நிலையில் இந்தியாவில் மொத்தம் 37 ஆயிரம் நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள நிலையில் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பில் கர்நாடகம் 5வது இடத்திலும் தமிழ்நாடு 2வது இடத்திலும் உள்ளது. இதனால் பெங்களூர் வெள்ளம் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கான எச்சரிக்கை மணியாக பார்க்கப்படுகிறது.

கர்நாடகத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளை விட அதிகளவில் மழை பெய்து வருவதால் பல மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகள் மழைநீரால் சூழ்ந்துள்ளன.

இந்த மழையின் காரணமாக பல மாவட்டங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பெங்களூரும் வெள்ளத்தால் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

Bangalore, the capital of Karnataka, has experienced severe flooding. While it is said that the reason for this is encroachment of water bodies, it is said that a total of 37 thousand water bodies have been encroached in India, Karnataka is at the 5th place and Tamil Nadu is at the 2nd place. Thus the Bangalore floods are seen as a warning bell for Tamil Nadu.