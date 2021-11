நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்டில் ரஹானே கேப்டனாக நியமனம்.. இளம் வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பளித்த பி.சி.சி.ஐ

Delhi

டெல்லி: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பையில் இந்தியா படுதோல்வியை தழுவி பரிதாபமாக வெளியேறியது. இதனால் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர். இன்னும் சில தினங்களில் இந்தியா நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் விளையாட இருக்கிறது.

3 டி20 போட்டிகள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியாவும், நியூசிலாந்தும் களம் காண்கின்றன. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்தியாவில் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறுகிறது.

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the appointment of Rahane as captain in the first Test against New Zealand. Pujara has been appointed vice-captain