'எல்லாரும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்'.. பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு கட்சி தலைமை திடீர் கடிதம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை அடுத்து அனைத்து மாவட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தலைவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சி தலைமையகம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

கடந்த 23-ஆம் தேதி அதிகாலையில் கோவை உக்கடம் அருகே கோட்டைமேடு வழியாக ஒரு கோவில் அருகே சென்றுகொண்டிருந்த கார் ஒன்று திடீரென வெடித்து தீப்பிடித்தது.

இந்த கார் விபத்தில் உக்கடம் ஜிஎம் நகரை சேர்ந்த ஜமேஷா முபின் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார். காரில் இரு சிலிண்டர்கள் இருந்தது தெரியவந்தது.

English summary

In the wake of the Coimbatore car blast incident, the party headquarters has sent a letter to all district BJP officials and leaders to be very alert.