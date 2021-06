கொரோனா 2ஆம் அலை அவப்பெயர்களை துடைத்தெறிய.. பாஜக வகுத்துள்ள அதிரடி வியூகம்.. நட்டா திட்டம் பலன் தருமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா 2ஆம் அலையைக் கையாண்ட விதம் காரணமாக பாஜகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அவப்பெயரைப் போக்க அக்கட்சித் தலைமை புதியதொரு திட்டத்தைத் தீட்டியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் மிக மோசமாக இருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

இணையதள சேவையை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது.. ஜி 7 நாடுகள், இந்தியா வெளியிட்ட கூட்டறிக்கை

கொரோனா பரவல் அதிகரித்தற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது. மத்திய அரசு கொரோனா தீவிர தன்மையை உணரவில்லை என்றும் இதனால் தான் தடுப்பூசிகளை அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்தன என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.

English summary

The BJP is set to start the second phase of a countrywide voluntary service to promote Covid vaccination. The program was initiated To Shake Off COVID-19 Criticism.