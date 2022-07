மாறிய எடப்பாடி முகம்.. ‘போனையே எடுக்காத பாஜக புள்ளி’.. பாதியில் பிளானை மாற்றியதன் பின்னணி என்ன?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : பெரும் நம்பிக்கையோடு டெல்லிக்குச் சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமியை அப்செட் ஆக்கி பாதியிலேயே அனுப்பி வைத்திருக்கிறது பாஜக தலைமை.

அதிமுக விவகாரத்தில், பெரும்பான்மையான நிர்வாகிகளின் ஆதரவு தனக்கு இருப்பதை டெல்லிக்கு எடுத்துச் சொல்லி தன் பக்கம் முழு ஆதரவையும் திருப்பி விடலாம் எனக் கணக்குப் போட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஆனால், ஈபிஎஸ்ஸின் திட்டம் தோல்வியில் முடிந்திருக்கிறது. பாஜக தலைமையின் சிக்னல் தங்களுக்கு கிடைக்காதது, ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு சோர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Edappadi Palaniswami, who went to Delhi with confidence, was upset and came back to chennai. EPS faction is tired of not getting the signal from the BJP.