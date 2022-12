அல்வா கொடுத்த ஆப்பிள் தேசம்! 4 ஆண்டுகளில் நடந்திராத 'மாஸ்’ சம்பவம்! பாஜகவை வீட்டுக்கு அனுப்பும் காங்

Delhi

டெல்லி : பாஜக மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, அதாவது 2019க்கும் பிறகு இதுவரை 20 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் முடிந்துள்ளன. அதில் பாஜக ஆண்ட ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் தான் ஆட்சியைப் பறிகொடுத்திருந்தது. அந்த மாநிலம் ஜார்க்கண்ட். இரண்டாவது முறையாக இன்று இமாச்சல பிரதேசத்தில் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது பாஜக.

பாஜகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றி காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்ற மாநிலம் எனப் பார்த்தால் கடைசியாக 2018ஆம் ஆண்டு சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் ஆட்சியைப் பிடித்தது காங்கிரஸ். அதன்பிறகு தற்போது இமாச்சலில் பாஜக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பியுள்ளது காங்.

இன்று நடைபெற்று வரும் வாக்கு எண்ணிக்கையின்படி, குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சியைத் தக்கவைக்கிறது. அதேசமயம், இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஆட்சியைப் பறிகொடுக்க உள்ளது பாஜக.

கடந்த 4 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சியை மட்டுமே கண்டுகொண்டிருந்த பாஜக,'ஆப்பிள்' தேச தோல்வியின் மூலம் இறங்குமுகத்தைச் சந்தித்திருக்கிறது.

