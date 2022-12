டெல்லியில் முதல்வர் ஸ்டாலின்..இந்தியில பெயர் இருக்கே! கவனிச்சீங்களா? கொளுத்தி போடும் திருச்சி சூர்யா

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஜி 20 மாநாடு தொடர்பாக டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்ட நிலையில் அவரது பெயர் இந்தியில் எழுதப்பட்டிருந்ததை குறிப்பிட்டுள்ள பாஜக பிரமுகரான திருச்சி சூர்யா சிவா 'முதல்வர் பெயரில் இந்திய திணிச்சிட்டாங்க... இதற்கு கண்டனம் ஆர்ப்பாட்டம் உண்டா" என கொளுத்தி போட்டு உள்ளார்.

உலகின் பலம் பொருந்திய g20 அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை தற்போது இந்தியா ஏற்றுள்ளது இதை எடுத்து அடுத்த ஆண்டு ஜி 20 மாநாடு இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கிறது.

அதற்கு முன்னதாக இந்தியாவில் மாநில அளவில் ஜி-20 மாநாடு மற்றும் கருத்துரு மாநாடுகள் அடுத்தடுத்து நடக்க இருக்கிறது இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டு இருக்கிறது.

English summary

BJP leader Trichy Surya Siva, who mentioned that Chief Minister Stalin's name was written in Hindi in the consultative meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in Delhi regarding the G20 summit, asked if there was any protest against this.