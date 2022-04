டெல்லியில் 40 இடங்களின் பெயர்களை மாற்றுங்கள்.. பாஜக திடீரென போடும் பிளான்.. இப்படி ஒரு காரணமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛டெல்லியில் உள்ள 40 இடங்களின் பெயரை மாற்றம் செய்ய வேண்டும். இது அடிமைத்தனத்தின் சின்னமாக இருப்பதால் மாற்றம் நிச்சயம் தேவை'' என பாஜக விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக டெல்லியை ஆளும் ஆம்ஆத்மி அரசிடம் வலியுறுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் ஏப்ரல் 16ல் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. ஜஹாங்கிரிபுரியில் வைத்து இருதரப்பு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இது வன்முறையாக வெடித்தது.

இதில் வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. இதுதொடர்பாக டெல்லி போலீசார் 2 தரப்பை சேர்ந்தவர்களையும் கைது செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Delhi BJP Chief Adesh Gupta said his party will send to the Delhi government a proposal to change the names of 40 villages in the Capital including Hauz Khas, Begumpur and Masoodpur, among others, arguing that these are “symbols of slavery”.