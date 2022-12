பிரதமரே போருக்கு ரெடியா? சீனாவுக்கு பதிலடி கொடுப்பது எப்படி? அட்டாக்குடன் ‛ஐடியா’ வழங்கிய சு.சாமி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: எல்லையில் சீனா வாலாட்டி வரும் நிலையில் பிரதமர் மோடியை பாஜகவின் மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணியன் சுவாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையி்ல தான் சீனாவுக்கு பதிலடி கொடுப்பது எப்படி? என்பது பற்றி சுப்பிரமணியசாமி ஐடியா கொடுத்துள்ளார்.

இந்தியா -சீனா இடையே எல்லை பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. அருணாச்சலபிரதேச மாநிலம் தவாங் செக்டார் பகுதியில் இந்தியா-சீனா நாடுகள் இடையேயான யங்ட்சி எல்லை உள்ளது.

இந்த பகுதியில் இருநாடுகளின் வீரர்களும் ரோந்து செல்வது வழக்கமான ஒன்றாகும். . தவாங் செக்டார் எல்லைப்பகுதியில் நம்நாடும், சீனாவும் எல்லைகளை வெவ்வேறு பகுதிகளாக வரையறுத்துள்ளன.

English summary

Senior BJP leader Subramanian Swamy has been criticizing Prime Minister Modi while China is hovering over the border. How to respond to China in this situation? Subramaniasamy has given an idea about that.