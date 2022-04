ரஷ்யாவில் நுழை தடை.. திடீரென 2 நாள் பயணமாக இந்தியா வரும் போரிஸ் ஜான்சன்... பரபர பின்னணி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ரஷ்யாவில் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வரும் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்கிறார். இந்த சந்திப்பின்போது இந்தியா, பிரிட்டன் இடையேயான பாதுகாப்பு, வர்த்தகம், வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது.

இந்தியா வெளிநாடுகளுடனான வர்த்தம் தொடர்பையும், பாதுகாப்பு துறைக்கான முதலீடுகளையும் மேற்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் வர்த்தகம் தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் இந்தியாவின் பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டது.

அதேபோல் இந்தியா, பிரிட்டன் இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இந்தியா மேம்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது. இதே நிலைப்பாட்டில் தான் பிரிட்டனும் உள்ளது.

English summary

BritainPrime Minister Boris Johnson will meet Prime Minister Narendra Modi on a two-day visit to India after being banned from entering Russia. During the meeting he and Prime Minister Modi would hold "in-depth talks" in Delhi on April 22 on their "strategic defence, diplomatic and economic partnership".