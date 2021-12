பெண்களுக்கான திருமண வயது 18ல் இருந்து 21ஆக அதிகரிப்பு...மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் பெண்களுக்கு திருமண வயது 18ல் இருந்து 21ஆக உயர்த்துவதற்கு மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பெண்களின் திருமண வயதை 21 ஆக உயர்த்தலாம் என ஏற்கனவே ஜெயா ஜெட்லி தலைமையிலான நிதி ஆயோக் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது

பெண்களின் திருமண வயதை உயர்த்துவது குறித்து சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி பேசியிருந்தார்.

The proposal to raise the minimum age of marriage for women from 18 to 21 was cleared by the Union Cabinet.