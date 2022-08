அடுத்து என்ன அரெஸ்ட்டா.. இதற்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன்.. மணீஷ் சிசோடியா அதிரடி பேட்டி

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல், முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் இடையிலான போட்டியாக இருக்கும் என டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா தெரிவித்துள்ளார்.

சிபிஐ ரெய்டில் சிக்கிய டெல்லி துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா

டெல்லி அரசின் புதிய கலால் கொள்கையை அமல்படுத்தியதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா உள்ளிட்ட 15 பேர் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.இதனைத்தொடர்ந்து மதுபான உரிமம் வழங்குவதில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியாவின் வீடு, அலுவலகம் உள்பட 21 இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

சுமார் 14 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற சோதனையில் செல்போன், லேப்டாப் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. சிபிஐ அதிகாரிகளின் சோதனைக்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

மணிஷ் சிசோடியாவை சிபிஐயிடம் போட்டுக்கொடுத்ததே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்தான்! குட்டையை குழப்பும் பாஜக

English summary

A day after the CBI conducted a raid at Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's house, the minister slammed the Modi government and said the 2024 elections will be between Arvind Kejriwal and PM Modi.