தலையில் சுமையுடன் கீழே விழுந்த இஸ்லாமிய பெண்! படாரென பாய்ந்து வந்த ஹனுமான்! தீயாய் பரவும் புகைப்படம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சாலையில் தலையில் சுமையுடன் சென்ற இஸ்லாமிய பெண் சிரமப்பட்ட நிலையில், அவ்வழியாக சென்ற ஹனுமன் வேடமிட்ட நபர் அவருக்கு ஓடோடிச் சென்று உதவிய சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இன்றைய நவீன செல்போன் யுகத்தில் மனதிற்கு மிக நெருக்கமான இதுபோன்ற வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பல நேரங்களில் நீங்கள் நிச்சயம் ஒருமுறையாவது பார்த்து ரசித்திருக்கலாம்.

பிறருக்கு உதவுவது, குழந்தைகள் சிரிப்பு போன்ற வீடியோக்களைப் பார்த்த பிறகு, இதயம் உண்மையில் சிலிர்ப்பதையும் நம்மால் உணர முடியும், அப்படி ஒரு வீடியோ தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

A Muslim woman carrying a load on her head on the road in a difficult situation, CCTV footage of the man disguised as Hanuman passing by and helping him is spreading fast on social media.