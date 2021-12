தலைமை தளபதி மரணத்திற்கு எப்படி மகிழ்வீர்கள்? இஸ்லாம் மதத்தில் இருந்து வெளியேறிய இயக்குநர் அலி அக்பர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் விபத்தில் உயிரிழந்த செய்திக்குச் சிலர் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியதற்கு மலையாள இயக்குநர் அலி அக்பர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர் இஸ்லாம் மதத்தில் இருந்து இந்து மதத்திற்கு மாறினார்.

கடந்த டிசம்பர் சூலூர் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்து வெலிங்டன் பயிற்சி மையத்திற்கு முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உட்பட 14 பேருடன் சென்ற எம்ஐ ரக ஹெலிகாப்டர் கடந்த டிசம்பர் 8ஆம் தேதி விபத்தில் சிக்கியது.

குன்னூர் அருகே நடந்த இந்த கோர விபத்தில் முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேரும் உயிரிழந்தனர்.

English summary

Malayalam film director Ali Akbar has converted to Hinduism and changed his name to Ramasimha and his wife too gave up Islam. Director Ali Akbar condemned the acts of insult carried after Chief of Defence Staff General Bipin Rawat death.