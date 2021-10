நாட்டில் நிலக்கரி பற்றாக்குறை உள்ளதா?.. நாடு முழுவதும் மின்தடை ஏற்படுமா?.. மத்திய அரசு விளக்கம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாக நிலக்கரிக்கு பெரும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள 135 நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நாட்டின் மின் தேவையில் சுமார் 70% வரை மின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

இதில் பல மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் அடுத்த 3 நாட்களுக்குத் தேவையான நிலக்கரி மட்டுமே உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. நாட்டில் நிலக்கரி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் நிலக்கரியின் விலை பல மடங்கு அதிகமாகி உள்ளதாலும் நிலக்கரி பற்றாக்குறைக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

The central government has explained that there is enough coal in the country and there will be no blackout. The Minister said that the Delhi Chief Minister may have spoken to me directly regarding coal