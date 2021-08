தமிழ்நாட்டில் இந்த 27 மாவட்டங்கள் கல்வியில் பின்தங்கியுள்ளன .. யு.ஜி.சி ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: நாடு முழுவதும் 374 மாவட்டங்கள் கல்வியில் பின்தங்கி உள்ளன என்றும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 27 மாவட்டங்கள் கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கின்றன என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் கல்வியின் நிலை என்ன? எந்தெந்த மாவட்டங்கள் கல்வியில் சிறப்பாக விளங்குகின்றன? எந்தெந்த மாவட்டங்கள் கல்வியில் பின்தங்கி உள்ளன? என்பது குறித்து நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

தடுப்பூசி பணிகளுக்கு மோடிக்கு நன்றி கூறி பேனர் வையுங்கள்.. கல்லூரிகளுக்கு பறந்த யுஜிசி-இன் உத்தரவு

English summary

The central government has told parliament that 374 districts across the country are lagging behind in education and 27 districts in Tamil Nadu are lagging behind in education