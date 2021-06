இனி மத்திய அரசே கொள்முதல் செய்யும்.. ஜூன் 21 முதல் அனைவருக்கும் இலவச கொரோனா தடுப்பூசி.. மோடி

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசியை கொள்முதல் செய்யும் பொறுப்பை இனி மத்திய அரசே ஏற்கும் என்றும் வரும் 21 ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு இலவசமாக தடுப்பூசி வழங்கப்படும் என என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார்.

கொரோனா அதிகரிக்கும் நிலையில் 18 வயது முதல் 44 வயதினருக்கும் தடுப்பூசியை மத்திய அரசு இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் என மாநில அரசுகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தன. இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறுகையில் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் இந்தியா முன்களத்தில் நின்று போராடி வருகிறது.

100 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் மிகப் பெரிய தொற்று மக்களை பாதித்துள்ளது. மேலும் 3 தடுப்பூசிகள் தற்போது சோதனை கட்டத்தில் உள்ளன.

English summary

PM Narendra Modi says that from June 21 Centre will give vaccine to states at free of cost. Centre will take responsibility for procuring vaccines.