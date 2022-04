இன்னும் 2 வருடங்கள்தான்.. சென்னை - சேலம் பசுமை வழிச்சாலை ரெடி! நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்த கட்கரி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: சென்னை-சேலம் இடையிலான பசுமை வழிச்சாலை திட்டம் இதுவரை தொடங்கவே இல்லை என்றும் எட்டுவழி சாலைத் திட்டத்தை 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் ராஜ்யசபாவில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சென்னை - சேலம் இடையே எட்டு வழிச் சாலை திட்டத்துக்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. அதன்படி காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்கள் வழியாகச் சாலை அமைக்க மத்திய அரசு 10,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீடு செய்தது.

இதற்காகச் சுமார் 1,900 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்த தமிழக அரசு, முதல்கட்டப் பணிகளையும் தொடங்கியது. பல இடங்களில் விவசாயிகளின் நிலங்களில் எல்லைக்கற்கள் நடப்பட்டன.

English summary

Chennai-Salem Green Corridor Express Highway: (சென்னை - சேலம் பசுமை வழிச்சாலைத் திட்டம்) The Union government has told the Rajya Sabha that the Chennai-Salem Green Corridor Express Highway project has not started yet and the eight-lane road project is scheduled to be completed by 2024.