அமித்ஷா அழைப்பை ஏற்பார்களா ஸ்டாலின், மமதா?ஹரியானாவில் அக்.27,28-ல் மாநில உள்துறை அமைச்சர்கள் மாநாடு!

Delhi

டெல்லி: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, வரும் 27, 28 தேதிகளில் மாநிலங்களின் உள்துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டை கூட்டியுள்ளார். ஹரியானாவில் நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் உள்துறை இலாகாக்கள் வைத்திருக்கும் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பார்களா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

மத்திய அரசு பல்வேறு துறைகளின் மாநில அமைச்சர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை அடுத்தடுத்து நடத்தி வருகிறது. மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் மின்சாரம், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சர்களின் மாநாடு கடந்த 2 நாட்களாக ராஜஸ்தானின் உதய்பூரில் நடைபெற்றது. அதேபோல் அகில இந்திய சட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டத்துறை செயலாளர்களின் 2 நாட்கள் மாநாடு குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டில் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.

அமித்ஷா அவர்களே.. இது முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஆட்சி.. ஒரே பதில் 'இந்தி தெரியாது போடா': உதயநிதி

All Home Ministers in states have been invited by Union Home Minsiter Amit Shah to attend a meeting of HMs being organised on Oct 27-28 in Surajkund,Haryana.