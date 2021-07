செம குட் நியூஸ்.. கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு WHO விரைவில் ஒப்புதல்?.. சவுமியா சுவாமிநாதன் தகவல்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கோவாக்சினின் தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு விரைவில் ஒப்புதல் வழங்கும் என்று தலைமை விஞ்ஞானி சவுமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார். இந்தியாவில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகள் பிரதானமாக விளங்கி வருகிறது.

கோவாக்சின் இதுவரை 2.5 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.உலக நாடுகளின் பல்வேறு தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய உலக சுகாதார மையம், ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு இதுவரை அனுமதி வழங்கவில்லை.

கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட 2,98,88,284 பேர் - நாடு முழுவதும் அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

English summary

Chief scientist Sawmiya Swaminathan said the covaxin vaccine would soon be approved by the World Health Organization. Two vaccines, covaxin and Covshield, are important in controlling corona in India