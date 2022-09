சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிற்கு வீட்டு காவல்?... இது வதந்தியா? பாஜக சுப்பிரமணியசாமி பரபர தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றி உள்ளதாகவும், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை கைது செய்து வீட்டு காவலில் வைத்துள்ளதாக பரவும் தகவல் தொடர்பாக பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியசாமி பரபரப்பான தகவலை கூறியுள்ளார்.

சீன அதிபராக இருப்பவர் ஜி ஜின்பிங். சீனாவில் ‛சீன கம்யூனிஸ்ட்' என்ற கட்சி மட்டும் உள்ளது. ஒற்றை ஆட்சி முறை என்பதால் இந்த கட்சியில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர முடியும்.

இந்நிலையில் தற்போது அந்த கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக உள்ள ஜி ஜின்பிங் தான் நாட்டின் அதிபராக உள்ளார். இவரது பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு முடிவுக்கு வர உள்ளது

English summary

Information is spreading on social media that the military has taken over the China. In this situation, BJP's senior leader Subramaniasamy has said that this should be verified when it is said that Chinese President Xi Jinping, who returned from Samarkand in Uzbekistan, has been expelled from the party and has been placed under house arrest.