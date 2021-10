விரும்பும் மாநிலத்தில் பணி நியமனம் கேட்க மத்திய சிவில் ஊழியருக்கு உரிமை இல்லை- உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: குடிமைப் பணிகள் தேர்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் வகையில் சொந்த மாநிலங்களில் பணியமர்த்துவது அடிப்படை உரிமை கிடையாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

பணிக்கு சேர விரும்பும் ஆரம்ப காலத்தில் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் வேண்டுமானாலும் பணியாற்ற தயார் என்று கூறக் கூடியவர்கள் பின்னர் தங்களது சொந்த மாநிலங்களுக்குள் சுருக்கிக் கொள்கிறார்கள் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

மண்டல் வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பையும் உச்சநீதிமன்றம் இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

English summary

The supreme court on Friday said that, successful civil service aspirants have no right to be allocated a cadre of their choice or their home state.