அங்கிட்டு மமதா வெளுக்க இங்கிட்டு குலாம் நபி ஆசாத் போட்டு தாக்க.. எவ்வளவு அடியைத்தான் தாங்கும் காங்.?

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: 2024 லோக்சபா தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியால் 300 எம்.பிக்களை பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் குலாம்நபி ஆசாத் கூறியிருப்பது அக்கட்சியினரை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியை கழற்றிவிட்டு தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிரான அணியை உருவாக்குவதில் மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மமதா பானர்ஜி முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் காங்கிரஸ் தலைவர்களோ, நாங்கள் இல்லாமல் எந்த ஒரு அணியும் எதையும் சாதிக்க முடியாது என்கின்றனர்.

அத்துடன் மமதா பானர்ஜியை பாஜகவின் பி டீம் என முத்திரை குத்துவதிலும் தீவிரமாக இருக்கின்றனர். மமதா பானர்ஜி கள யதார்த்தத்தில் பேசுகிறார்; காங்கிரஸோ இன்னமும் பெரிய கட்சி நினைப்பில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

40 ஆண்டுகால காங். ரகசியங்கள்...கூட்டணியில் கலகம் மூட்ட வருகிறது குலாம்நபி ஆசாத்தின் புதிய புத்தகம்!

English summary

Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad said that did not see a situation where the Congress would form the next government.