காங்கிரஸில் வரவிருக்கும் மிக பெரிய மாற்றங்கள்.. என்னவாகும் "மிஷன் 2024"! 8 முக்கிய தகவல்கள்

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ராஜஸ்தானில் 3 நாட்கள் சிந்தனை அமர்வு கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைபெறும் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ச்சியாகத் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. இதன் காரணமாகக் காங்கிரஸ் கட்சியில் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

ஒரு கட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையில் மாற்ற வேண்டும் என்ற குரலும் சற்றே அதிகமாக எழத் தொடங்கியது. இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து விவாதிக்கக் காங்கிரஸ் கட்சியின் சிந்தனை அமர்வு கூட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.

One Family, One Ticket rule is on the Congress agenda as it begins a three-day Chintan Shivir in Rajasthan: (காங்கிரஸ் கட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய மாற்றங்கள்) Congress to discuss about biggest changes in Chintan Shivir.