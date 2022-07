அடுத்த விக்கெட்.. விரைவில் பாஜகவில் ஐக்கியம்? ஜேபி நட்டாவை சந்தித்த காங்கிரஸ் எம்பி ஆனந்த் சர்மா!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிருப்தி தலைவர்களில் ஒருவரும், மாநிலங்களவை எம்பியுமான ஆனந்த் சர்மா, பாஜகவின் தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டாவை சந்தித்து பேசியுள்ளதாகவும், இமாச்சல் பிரதேசத்தில் விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இவர் பாஜகவில் இணையலாம் எனவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலர் மேலிடம் மீது அதிருப்தியில் உள்ளனர். இவர்கள் அவ்வப்போது வெளிப்படையாக காங்கிரஸ் கட்சியை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

அதிருப்தி தலைவர்களான காங்கிரஸ் மூத்த நிர்வாகிகளான குலாம் நபி ஆசாத் உள்பட பலர் ஜி 23 குழுவாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Rajya Sabha MP Anand Sharma, one of the disgruntled leaders of the Congress party, has met BJP's national president JP Nadda. As the assembly elections are going to be held in Himachal Pradesh soon, there are reports that he may join the BJP.