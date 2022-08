பிரதமரே, உங்கள் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் தொடர்பே இல்லை.. பில்கிஸ் பானு விவகாரம் குறித்து ராகுல் ட்வீட்!

Delhi

டெல்லி: பில்கிஸ் பானு வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த குற்றவாளிகள், விடுதலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 2002ம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் இருந்து குஜராத் வந்த சபர்மதி ரயில், கோத்ரா பகுதியில் தீப்பிடித்து எரிந்தது. இந்த சம்பவத்தில் 59 இந்து யாத்திரிகர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதற்கு இஸ்லாமியர்களே காரணம் எனக்கூறி இந்துத்துவ அமைப்பினர் குஜராத் முழுவதும் ரயில் எரிந்த அதே நாளில் தாக்குதலை தொடங்கினர்.

யார் இந்த பில்கிஸ் பானோ? குஜராத்தில் அவருக்கு நடந்த கொடுமை என்ன? நெஞ்சை பிழியும் நிகழ்வு

English summary

Rapists of Bilkis Bano walked out of the Godhra sub-jail under the Gujarat government's remission policy. Now, Congress leader Rahul Gandhi, addressing PM Modi, said the whole country was watching the difference between what he said and what he did.