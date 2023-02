முழு பட்ஜெட்டும் மோசமில்ல.. நல்லதும் இருந்தது! வேலையின்மை பற்றி ஏன் பேசல? காங்கிரஸ் எம்பி சசி தரூர்

பட்ஜெட்டில் சில நல்ல விசயங்கள் இருந்ததாகவும், வேலையில்லா திண்டாட்டம், பணவீக்கம் உள்ளிட்டவை குறித்து பேசவில்லை என்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர் கூறியுள்ளார்.

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து இருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையை முழுமையாக விமர்சனம் செய்ய முடியாது என்றும், அதே நேரம் ஏழை தொழிலாளர்கள், வேலையில்லா திண்டாட்டம், பணவீக்கம் உள்ளிட்ட அடிப்படை விசயங்கள் குறித்து பேச தவறிவிட்டதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் தொடங்கியது.

இதனை தொடர்ந்து இன்று 2023 - 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.

English summary

The Congress MP Sasi Tharoor said that there were some good things in the budget and it did not talk about unemployment, inflation etc.