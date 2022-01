ஜனவரியிலேயே ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த கொரோனா.. இந்தியாவில் 27 ஆயிரத்தை கடந்த பாதிப்பு

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஜனவரி மாத தொடக்கத்திலேயே கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 27 ஆயிரத்து 775 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

2020ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரொனா தொற்று பாதிப்பு தற்போது வரை அடுத்தடுத்த ஆண்டில் இரண்டு அலைகளில் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு மூன்றாவது அலையை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

பிப்ரவரி மாதம் கொரோனா 3வது அலை உச்சமடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்புகள் குறைந்து காணப்பட்டது. இந்தியாவில் இன்று கொரொனா பாதிப்பு கடந்த ஆண்டை விட முன்னதாகவே அதிகரித்துள்ளது சுகதாரத்துறை அதிகாரிகளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது

In India, the number of coronaviruses has increased since the beginning of January, with 27,775 confirmed cases in the last 24 hours. The number of people receiving treatment in India has crossed one lakh 20,000. Accordingly, 1,22,801 people are receiving treatment