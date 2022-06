அப்பாடா.. நிம்மதி அளிக்கும் மத்திய அரசின் அறிக்கை! இந்தியாவில் மீண்டும் சரிவு பாதையில் கொரோனா?

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகள் உடன் நீடித்து வந்த நிலையில் நேற்றைவிட இன்று கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்துள்ளது. நேற்று 15 ஆயிரம் பேருக்கு உறுதியான நிலையில் இன்று 11,739 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பலத்த பொருளாதார இழப்புகளையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கோரத்தாண்டவம் ஆடியது.

சுமார் மூன்று வருடங்களாக கொரோனாவின் தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் மூன்றாவது அலை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வருகிறது.

The incidence of corona in India today is much lower than it was yesterday as it has been lingering with corona exposure fluctuations for the past few days. Today, 11,739 people have been diagnosed with coronavirus, up from 15,000 yesterday.