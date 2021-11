ஓமிக்ரான் வைரஸ் அச்சம்.. இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலத்தில் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்?

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி : ஓமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை தனிமைப்படுத்த மகாராஷ்டிரா, குஜராத், கர்நாடகா மாநிலங்கள் விமான பயணிகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, பிரேசில், வங்கதேசம், போட்ஸ்வானா, சீனா, மொரிஷியஸ், நியூசிலாந்து, ஜிம்பாப்வே, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் மற்றும் இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு கோவிட் பரிசோதனை கட்டாயம் என மாநில அரசுகள் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் உள்ள விமான நிலையங்கள் கொரோனா கட்டுப்பாடு விதிகள் பல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

English summary

Coronavirus B.1.1529 Omicron: Maharashtra Gujarat and Karnataka imposed new restrictions The states of Maharashtra, Gujarat and Karnataka have imposed new restrictions on air travelers to detect those infected with the omega-3 virus. State governments have made the Kovit test mandatory for travelers from European countries, including the United Kingdom, South Africa, Brazil, Bangladesh, Botswana, China, Mauritius, New Zealand, Zimbabwe, Singapore and Hong Kong.