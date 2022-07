ஊழல், சர்வாதிகாரி என பேச தடை.. நாடாளுமன்றத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகளின் பட்டியல் வெளியீடு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள இருஅவைகளிலும் பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகளின் புதிய பட்டியல் அடங்கிய கையேடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ஊழல், துஷ்பிரயோகம், துரோகம், சர்வாதிகாரம் உள்பட பல வார்த்தைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த வார்த்தைகள் எம்பிக்கள் பேசினால் அது அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட உள்ளது.

இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை, மாநிலங்களவை என்ற 2 அவைகள் உள்ளன. மக்களவை எம்பிக்களை மக்கள் நேரடியாக ஓட்டுப்போட்டு தேர்வு செய்வர்.

மாநிலங்களை எம்பிக்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு போட்டு நியமிக்கப்படுவார்கள். மேலும் குறிப்பிட்ட துறையில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு கவுரவம் கொடுக்கும் வகையில் ஜனாதிபதி சார்பிலும் எம்பிக்கள் நியமனம் செய்யப்படுவர்.

சங்கி என்ற வார்த்தை மட்டும்தான் இல்லை.. நாடாளுமன்றத்தில் வார்த்தை கட்டுப்பாடு பற்றி மஹுவா மொய்த்ரா!

English summary

Lok Sabha Secretariat Releases Unparliamentary Words for Both Houses and released booklet containing a new list of words that should not be used. It contains many words including corrupt, abused, betrayed. If these words are spoken by MPs, removed from the record.