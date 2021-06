ஒரே மாதத்தில் 90.3 லட்சம் கேஸ்கள்.. 1.20 லட்சம் பேர் பலி.. இந்தியாவை கலங்கடித்த மே மாதம்.. அதிர்ச்சி

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த மே மாதம் கொரோனா பரவலின் மிக மோசமான மாதமாக இருந்துள்ளது. மே மாதத்தில்தான் இந்தியாவிலேயே அதிக கொரோனா கேஸ்கள், கொரோனா மரணங்கள் பதிவாகி உள்ளன.

இந்தியா கொரோனா இரண்டாம் அலை மிக மோசமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏப்ரல் தீவிரம் அடைந்த இரண்டாம் அலை, மே மாதம் உச்சம் தொட்டது. முக்கியமாக தினசரி கேஸ்கள் மே மாதம் 4 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக சென்றது.

அதேபோல் தினசரி பலி எண்ணிக்கை கடந்த மே மாதம்தான் 4 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தது. கொரோனா பரவல் தொடங்கியதில் இருந்தே இந்தியாவில் மிக மோசமான மாதம் என்றால் அது கடந்த மே மாதம்தான்.

English summary

Covid 19: India records the highest numbers of cases and deaths in the world during May month since the first day of the pandemic.