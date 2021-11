ஆப்பிரிக்காவில் புதிய உருமாறிய கொரோனா.. ஐரோப்பியாவில் திடீரென உயரும் கேஸ்கள்.. விரைவில் அடுத்த அலை?

Delhi

டெல்லி: ஐரோப்பாவில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது, அதேபோல புதிய உருமாறிய கொரோனாவும் போட்ஸ்வானாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது அடுத்த அலையை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளது.

ஐரோப்பாவில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தச் சூழலில் சுமார் 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு சர்வதேச பயணிகளை அனுமதிக்க இந்தியா முடிவெடுத்துள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவிலும் புதிய உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த முடிவு எந்தளவு சரியானதாக இருக்கும் என்பது குறித்து வல்லுநர்கள் சந்தேகம் எழுப்புகின்றனர்.

English summary

Europe is witnessing a surge in Covid-19 cases. new variants of coronavirus are being reported from the African of country Botswana.