கடந்த முறை தப்லீக் ஜமாத்.. இப்போது ராகுல் காந்தி.. சுவாமி சக்ரபாணி ஆவேசம்.. கெஜ்ரிவாலுக்கு அட்வைஸ்

Delhi

டெல்லி: கடந்த முறை தப்லீக் ஜமாத் மாநாடு கொரோனாவை பரப்பி விட்டது போல தற்போது ராகுல் காந்தி தனது யாத்திரை மூலம் அதை செய்கிறார் என்று அகில பாரத இந்து மகாசாபா அமைப்பின் தேசிய தலைவர் சக்ரபானி மகாராஜ் விமர்சித்து இருக்கிறார்.

சீனாவில் புதிய வகை ஓமிக்ரான் வேரியண்ட்டான பிஎப் 7 வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் சீனாவில் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா நோயாளிகள் நிரம்பியுள்ளனர்.

சுடுகாடுகளிலும் இறந்தவர்களின் உடல்களை தகனம் செய்வதற்காக உறவினர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Akila Bharat Hindu Mahasabha National President Chakrabani Maharaj has criticized that as last time the Tabligh Jamaat conference spread the corona virus, now Rahul Gandhi is doing it through his Yatra.