விடிவுகாலம்! இந்தியாவில் வேகமாக குறையும் கொரோனா கேஸ்கள்.. சரியும் கிராப்.. என்ன நடக்கிறது?

டெல்லி: இந்தியாவில் புதிதாக 284,469 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு வாரத்திற்கு பின் இந்தியாவில் தினசரி கேஸ்கள் 3 லட்சத்திற்கு கீழ் பதிவாகி உள்ளது. கொரோனா கிராஃப் கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவில் சரிந்து வருகிறது.

இதுவரை 40,369,585 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவரை 491,729 பேர் கொரோனா காரணமாக பலியாகி உள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 575 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

இந்தியாவில் இதுவரை 37,665,744 பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவில் 2,212,112 பேர் தற்போது ஆக்டிவ் நோயாளிகளாக உள்ளனர். இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்கள் குறைய தொடங்கி உள்ளதால் 3ம் அலையை இந்தியா கடந்து விட்டதோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Daily cases in India gone down: Coronavirus and Omicron may have peaked already in many cities.