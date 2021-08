டெல்லியில் 9 வயது சிறுமி பலாத்காரம் செய்து கொலை.. உடல் எரிப்பு- வழக்கை கையில் எடுத்த கிரைம் பிராஞ்ச்

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் 9 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்டு அவசர அவசரமாக சுடுகாட்டில் வைத்து தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய நிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணையை கிரைம் பிரான்ச் பிரிவுக்கு டெல்லி காவல்துறை மாற்றியுள்ளது.

தெற்கு டெல்லியின் ஓல்டு நன்கால் கிராம பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அந்த 9 வயது சிறுமி. சம்பவத்தன்று அதிகாலை 5.30 மணி அளவில் தண்ணீர் பிடிப்பதற்காக அருகேயுள்ள சுடுகாடு பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தண்ணீர் குழாய் பகுதிக்குச் சென்றுள்ளார்.

ஆனால் வெகு நேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பவில்லை .

Delhi girl rape and murder: Delhi police on yesterday transferred a case of alleged rape and murder of a 9 year old girl in the old Nangal area to crime branch.