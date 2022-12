தலையை இழந்த தாமரை.. பாஜகவுக்கு மரண அடி! டெல்லியின் மொத்த “பவரும்” போச்சே! மாநில தலைவர் ராஜினாமா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கு இணையானதாக கருதப்பட்ட டெல்லி மாநகராட்சித் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சியிடம் தோல்வியடைந்து பாஜக அதிகாரத்தை பறிகொடுத்து இருக்கும் நிலையில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்து உள்ளார்.

இந்தியாவின் தலைநகரும் நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநகராட்சிகளில் ஒன்றுமான டெல்லியில் கடந்த 5 ஆம் தேதி மாநகராட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

250 வார்டுகளை கொண்ட டெல்லி மாநகராட்சிக்கு நடத்தப்படும் தேர்தல், மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு இணையானதாக பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த முறை இதில் பாஜக வெற்றிபெற்று மாநகராட்சியை தன் வசம் வைத்திருந்தது.

English summary

BJP lost power in the Delhi Municipal Corporation elections, which were considered to be equivalent to the state assembly elections, and the party's state president has announced his resignation, taking responsibility for the defeat.